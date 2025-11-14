На индонезийском курортном острове Бали в пятницу произошло трагическое ДТП: арендованный минивэн с туристами из Китая сорвался в неглубокий овраг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным официальных источников, как минимум пять человек погибли, ещё восемь получили лёгкие травмы.

Все пострадавшие — граждане Китая. Всего в минивэне находились тринадцать туристов, которые направлялись в регион Булеленг на севере острова из города Денпасар. Как сообщил Reuters начальник местной полиции Видван Сутади, авария произошла по пути в северную часть Бали.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, выясняя причины, приведшие к падению минивэна. Местные власти оказывают помощь пострадавшим и их семьям, а также организуют меры безопасности для туристов на острове.

Бали, один из самых популярных туристических направлений Индонезии, известен своими живописными дорогами, однако узкие и извилистые трассы в горных районах нередко становятся причиной аварий.