На спуске перевала Кордай произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля марки "Газель" заснул за рулём и на полной скорости въехал в припаркованный КамАЗ, передает BAQ.KZ.

От удара мужчина вылетел из кабины через лобовое стекло и оказался под собственным транспортом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В социальных сетях распространилось видео с места аварии, на кадрах которого показанаповрежденная машина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.