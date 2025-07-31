  • 31 Июля, 04:12

Уснул за рулём: смертельное ДТП произошло на Кордайском перевале

Мужчина въехал в КамАЗ и от удара вылетел из кабины через лобовое стекло.

Сегодня, 03:34
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 03:34
Сегодня, 03:34
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Фото: Getty Images

На спуске перевала Кордай произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля марки "Газель" заснул за рулём и на полной скорости въехал в припаркованный КамАЗ, передает BAQ.KZ.

От удара мужчина вылетел из кабины через лобовое стекло и оказался под собственным транспортом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В социальных сетях  распространилось видео с места аварии, на кадрах которого показанаповрежденная машина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

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