Уснул за рулём: смертельное ДТП произошло на Кордайском перевале
Мужчина въехал в КамАЗ и от удара вылетел из кабины через лобовое стекло.
Сегодня, 03:34
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Сегодня, 03:34Сегодня, 03:34
90Фото: Getty Images
На спуске перевала Кордай произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля марки "Газель" заснул за рулём и на полной скорости въехал в припаркованный КамАЗ, передает BAQ.KZ.
От удара мужчина вылетел из кабины через лобовое стекло и оказался под собственным транспортом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
В социальных сетях распространилось видео с места аварии, на кадрах которого показанаповрежденная машина.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.
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