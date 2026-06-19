Смертельное ДТП на объездной трассе в Астане: погиб водитель

На объездной трассе в Астане произошло крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Авария случилась 18 июня, около 23:00 в районе спецЦОНа. По официальной информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Mercedes, следуя по объездной трассе, не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим впереди грузовым автомобилем DAF (коневозкой).

От сильного удара легковую машину по инерции отбросило на еще один автомобиль Mercedes, который двигался в попутном направлении. Ранее владелец пострадавшего грузового транспорта заявлял, что легковой автомобиль мог двигаться со скоростью около 240 км/ч, участвуя в ночной гонке с тремя другими машинами марки Mercedes 5.5 Kompressor. От удара, по словам предпринимателя, его транспортное средство получило критические повреждения и не подлежит ремонту.

В результате столкновения водитель первого автомобиля Mercedes скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Также пострадали два человека, находившиеся в кабине грузовика DAF (сотрудники предпринимателя) — с полученными травмами они были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, точные причины происшествия, а также проверяют информацию о возможной гонке и скорости участников ДТП.