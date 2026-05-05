Смертельное ДТП на трассе Астана – Щучинск: легковушка врезалась в ограждение
По факту происшествия начато досудебное расследование.
Сегодня 2026, 08:23
Фото: Pixabay.com
В Акмолинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 126-м километре трассы Астана – Щучинск автомобиль Lada-2110 на скорости врезался в дорожное ограждение, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции, авария случилась 4 мая. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте, ещё один получил различные травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства аварии устанавливаются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и следить за техническим состоянием транспорта, особенно на загруженных участках дорог.