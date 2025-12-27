На автодороге Павлодар – Омск произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, передаёт BAQ.KZ.

По предварительной информации, авария случилась вблизи села Бобровка. Из-за гололёда автомобиль Toyota Vitz потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с Hyundai Accent.

Как сообщили в правоохранительных органах, за рулём обоих автомобилей находились женщины. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая была доставлена в районную больницу Теренколя, где позже умерла от полученных травм.

Кроме того, пассажирка одного из автомобилей с травмами была госпитализирована в областную больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

По факту аварии начато досудебное расследование, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в условиях зимней непогоды.