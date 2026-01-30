Смертельное ДТП под Алматы: водитель погиб после столкновения с автобусом
Водитель Chevrolet Nexia потерял управление и выехал на встречную полосу.
В Алматинской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей, передаёт BAQ.KZ.
Авария случилась около 09:20 на 15-м километре автодороги Алматы — Винсовхоз — Чапай. По предварительной информации полиции, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. После этого по инерции произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo.
Водитель Chevrolet Nexia скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров, а также водитель второго легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение. Информация о состоянии пассажиров автобуса уточняется.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.
