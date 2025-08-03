Утром 3 августа вблизи Караганды, на автотрассе "Алматы - Екатеринбург", произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, около 07:30 часов 42-летний водитель мотоцикла столкнулся с остановившимся на дороге спецавтомобилем Kia Sportage, двигавшимся в сторону Балхаша, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Как сообщили в полиции, от полученных травм мотоциклист скончался на месте.