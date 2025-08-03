  • 3 Августа, 23:00

Смертельное ДТП под Карагандой: мотоциклист погиб после столкновения с патрульной машиной

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 21:50
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
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Фото: Unsplash

Утром 3 августа вблизи Караганды, на автотрассе "Алматы - Екатеринбург", произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, около 07:30 часов 42-летний водитель мотоцикла столкнулся с остановившимся на дороге спецавтомобилем Kia Sportage, двигавшимся в сторону Балхаша, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Как сообщили в полиции, от полученных травм мотоциклист скончался на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

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