Смертельное ДТП под Карагандой: мотоциклист погиб после столкновения с патрульной машиной
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 21:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
102Фото: Unsplash
Утром 3 августа вблизи Караганды, на автотрассе "Алматы - Екатеринбург", произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, около 07:30 часов 42-летний водитель мотоцикла столкнулся с остановившимся на дороге спецавтомобилем Kia Sportage, двигавшимся в сторону Балхаша, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
Как сообщили в полиции, от полученных травм мотоциклист скончался на месте.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Очереди, ожидание и восторг: как прошёл концерт Джей Ло в Астане
- Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки
- ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом
- В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
- Под Астаной нашли пропавшую женщину — она застряла по пояс в болоте