На 26-м километре автодороги БАКАД поздно вечером 4 июня произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ. Как сообщили в полиции, около 23:50 водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с двумя автомобилями той же марки - Mercedes-Benz, один из которых ехал впереди по потоку.

После столкновения грузовик отбросило на металлический отбойник. В результате сильного удара водитель одного из легковых автомобилей погиб на месте от полученных травм. Ещё двое участников ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 41-летний водитель грузовика, признанный предполагаемым виновником аварии, водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время ведётся досудебное расследование: проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства происшествия.