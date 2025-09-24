23 сентября в Атбасарском районе Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nayza kokshe.

На трассе Атбасар - Кийма, возле села Ащекуль, столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Lada Granta.

В результате аварии пострадали восемь человек, среди них четверо детей. Одиннадцатилетняя девочка скончалась до приезда скорой помощи.

Трое детей 2016, 2017 и 2023 годов рождения были доставлены в больницу и ночью перевезены медавиацией в Акмолинскую областную детскую больницу. Их мать находится в коме.

Среди пострадавших также девушка из села Сергеевка с тяжелыми травмами и мужчина с переломами ребер и бедра.

По факту ДТП проводится досудебное расследование. В полиции напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и технической исправности автомобилей.