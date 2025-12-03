Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на четвёртом километре автодороги Қайыңды–Саты в Кегенском районе, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся за пределы проезжей части.

Последствия аварии оказались тяжёлыми. Один из пассажиров скончался на месте происшествия. Ещё пятеро получили различные травмы и были оперативно доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Водитель автомобиля водворён в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы проводят всестороннее расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.