Смертельное ДТП произошло в Алматинской области
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на четвёртом километре автодороги Қайыңды–Саты в Кегенском районе, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся за пределы проезжей части.
Последствия аварии оказались тяжёлыми. Один из пассажиров скончался на месте происшествия. Ещё пятеро получили различные травмы и были оперативно доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.
Водитель автомобиля водворён в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы проводят всестороннее расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.
