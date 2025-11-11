В селе Бейнеу Мангистауской области произошла трагедия: 10 ноября около 21:30 на местной дороге столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Sandero Stepway, передает BAQ.KZ.

В результате аварии погиб пассажир второго автомобиля, 41-летний житель села Бейнеу.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела, а водитель одного из автомобилей водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.

Департамент полиции Мангистауской области держит ситуацию на контроле, подчеркивая важность строгого соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах региона.