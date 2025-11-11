Смертельное ДТП произошло в Мангистау
Водитель арестован.
Сегодня, 16:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
91
В селе Бейнеу Мангистауской области произошла трагедия: 10 ноября около 21:30 на местной дороге столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Sandero Stepway, передает BAQ.KZ.
В результате аварии погиб пассажир второго автомобиля, 41-летний житель села Бейнеу.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела, а водитель одного из автомобилей водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.
Департамент полиции Мангистауской области держит ситуацию на контроле, подчеркивая важность строгого соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах региона.
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь