Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого 2 пассажира погибли, ещё 2 травмированы в Павлодарской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"По предварительным данным установлено, что на 110км автодороги “Павлодар - Кызылорда”, вблизи села Кулаколь, водитель автомашины марки Toyota Camy, в условиях ограниченной видимости, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с авто Shacman с полуприцепом", - сообщили в пресс-службе ДП.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.