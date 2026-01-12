Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области: двое погибших
Столкновение Toyota Camry и грузовика произошло в условиях ограниченной видимости у села Кулаколь.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого 2 пассажира погибли, ещё 2 травмированы в Павлодарской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
"По предварительным данным установлено, что на 110км автодороги “Павлодар - Кызылорда”, вблизи села Кулаколь, водитель автомашины марки Toyota Camy, в условиях ограниченной видимости, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с авто Shacman с полуприцепом", - сообщили в пресс-службе ДП.
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства и учитывать изменения погодных условий.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку