22 июля в Тарумовском районе Дагестана произошло ДТП с участием гражданки Казахстана. Авария случилась на 247-м километре федеральной трассы "Кавказ", передает BAQ.KZ. со ссылкой на Lada.kz.

По данным МВД Республики Дагестан, внедорожник "Chery Tiggo 8 Pro", которым управляла 39-летняя женщина из Актау, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Lada Largus". Удар был настолько сильным, что оба водителя скончались на месте. Также погибли двое малолетних пассажиров автомобиля "Lada Largus" - дети в возрасте четырёх и шести лет.

В результате аварии травмы получили ещё четыре человека. В числе пострадавших — 33-летняя женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле "Lada Largus", а также 15-летний подросток из "Chery Tiggo 8 Pro". Все они были экстренно доставлены в Кочубейскую медико-санитарную часть, где им оказана медицинская помощь. Состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжёлое. В ближайшее время пострадавших планируется эвакуировать санитарной авиацией в Махачкалу.

Следственные органы проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На трагедию отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. В своём обращении он выразил соболезнования родным погибших.