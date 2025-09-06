Смертельное ДТП унесло жизни двоих полицейских в СКО
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Северо-Казахстанской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передаёт BAQ.KZ.
Авария произошла на автодороге Чистополье – Шоптыколь. По информации ДП, оба водителя скончались на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.
Как уточнили в ведомстве, погибшие являлись сотрудниками органов внутренних дел и находились при исполнении служебных обязанностей.
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших участковых инспекторов — майора полиции Владимира Синицына и старшего лейтенанта полиции Даулетхана Казыхана. Он отметил, что МВД окажет семьям сотрудников всю необходимую помощь.
