Летом 2025 года в Астраханском районе Акмолинской области произошла трагическая дорожная авария: 80-летний водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по краю дороги. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия и не сообщил о случившемся в соответствующие органы, что усугубило тяжесть инцидента. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, и оставления места дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 345 и статья 347 Уголовного кодекса).

Дело поступило в суд с заключением процессуального соглашения о признании вины. Астраханский районный суд, рассматривая материалы, отметил, что подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и попросил прощения у родных погибшего. Потерпевшие заключили с ним медиативное соглашение о возмещении ущерба и сообщили, что не имеют к нему претензий материального и морального характера.

Процессуальное соглашение было поддержано прокурором и защитником. С учетом чистосердечного раскаяния подсудимого, признания им вины и его пожилого возраста суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права управления транспортными средствами. Судебный акт пока не вступил в законную силу.