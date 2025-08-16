  • 16 Августа, 09:26

Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека

Произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Alphard с грузовым автомобилем Volvo.

Сегодня, 08:30
АВТОР
КазАвтоЖол Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
137
Фото: КазАвтоЖол

В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате котороого погибли четыре человека, трое пострадали, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщили в нацкомпании, 15 августа 2025 года в Айтекебийском районе Актюбинской области, неподалёку от посёлка Белькопа, произошла авария. На 925-м километре автодороги "гр. РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - гр. КНР" столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo.

По предварительной информации, авария произошла из-за встречного столкновения. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё трое получили различные травмы.

"Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие - асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении компании.

