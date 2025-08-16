В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате котороого погибли четыре человека, трое пострадали, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщили в нацкомпании, 15 августа 2025 года в Айтекебийском районе Актюбинской области, неподалёку от посёлка Белькопа, произошла авария. На 925-м километре автодороги "гр. РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - гр. КНР" столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo.

По предварительной информации, авария произошла из-за встречного столкновения. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё трое получили различные травмы.