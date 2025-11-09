Смертельное ДТП в Новосибирской области: погибли шесть человек, в том числе трое детей
Столкнулись фура и легковой автомобиль.
Сегодня, 10:08
110Фото: Pixabay.com
Ранним утром в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-21099" и грузовика Volvo, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли все находившиеся в легковом автомобиле — двое мужчин, женщина и трое детей. Водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение на участке трассы временно организовано в реверсивном режиме, обстоятельства трагедии устанавливаются.
