Ранним утром в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-21099" и грузовика Volvo, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате аварии погибли все находившиеся в легковом автомобиле — двое мужчин, женщина и трое детей. Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение на участке трассы временно организовано в реверсивном режиме, обстоятельства трагедии устанавливаются.