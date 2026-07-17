Инспектор ДПС погиб в жутком ДТП в Ташкенте
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В Ташкенте произошла смертельная авария с участием патрульных мотоциклов и автомобиля Chevrolet Onix. В результате ДТП один инспектор дорожно-патрульной службы погиб на месте, еще нескольким пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данным Службы безопасности дорожного движения (СБДД), ДТП произошло 16 июля около 18:30 на улице Дормон йули в Мирзо-Улугбекском районе. Трое инспекторов, передвигавшихся на патрульных мотоциклах, столкнулись на перекрестке с автомобилем Onix, который выехал с улицы Газалкент. Один из сотрудников, управлявший патрульным мотоциклом, погиб на месте от полученных травм. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, их точное количество уточняется.
После аварии в социальных сетях появились сообщения, что инспекторы якобы сопровождали кортеж. Однако в СБДД эту информацию опровергли, заявив, что она не соответствует действительности. В ведомстве призвали не распространять непроверенные сведения. По факту ДТП проводится дознание, обстоятельства аварии устанавливаются.
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