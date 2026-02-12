На автодороге "Аса-Акколь" Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передаёт корреспондент BAQ.KZ. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, который двигался во встречном направлении. В результате пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель машины госпитализирован. Других пострадавших нет.

В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.