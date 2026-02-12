На автодороге "Аса-Акколь" Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передаёт корреспондент BAQ.KZ. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, который двигался во встречном направлении. В результате пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель машины госпитализирован. Других пострадавших нет.
В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
– В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции Жамбылской области рекомендует гражданам по возможности воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и неукоснительно соблюдать меры личной безопасности. Водителям также советуют следить за официальными источниками информации о дорожной обстановке, – отметили в ДП Жамбылской области.