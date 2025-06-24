Вблизи Астаны произошло крушение частного сверхлегкого самолёта TL-2000 во время учебно-тренировочного полёта на аэродроме "Жоламан", передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. В результате трагедии погибли два человека - пилот и пассажир.

Полиция на транспорте возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновному грозит до 10 лет лишения свободы. Однако если выяснится, что ответственность лежит на пилоте, наказать уже будет некого.

Заместитель начальника ДП на транспорте Астаны Малик Кайбар сообщил, что обстоятельства и причины аварии продолжают выяснять. Самолёт считается одной из самых лёгких и управляемых моделей, принадлежит частной компании, которая осуществляла платное обучение будущих пилотов.

Министерство транспорта Казахстана создало специальную комиссию для расследования данного происшествия. Представитель ведомства Ляззат Стамгазиева отметила, что специалисты уже работают на месте крушения, чтобы установить все детали трагедии.