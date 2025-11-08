Отопительный сезон в Костанайской области в этом году начался в конце сентября. За месяц с небольшим в регионе уже произошло 56 пожаров. В одном из них погиб человек. Большая часть пожаров и трагедий, по данным ДЧС области, происходит в частных домах с печным отоплением, но иногда причина - в утечке газа. В частности, в домах социально-уязвимых категорий населения и пенсионеров. В связи с этим в регионе начали работу по прочистке дымоходов, установке противопожарных датчиков и ремонту печей. Однако, по данным сотрудников ДЧС, этих мер недостаточно. С какими еще проблемами столкнулась область в этом отопительном сезоне, читайте в материале BAQ.kz.

Более 7 000 домов на учете

Проблемы пожаров признали и на уровне акима области. По данным главы региона, ЧС часто происходят из-за неисправного состояния труб и печей, но главная причина - грубое нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и котлов. Поэтому в зоне особого контроля должны быть социально-уязвимые категории граждан, а также многодетные семьи, одинокие пенсионеры и лица с инвалидностью.

Аким поручил обеспечить все такие дома датчикам утечки газа в ближайшее время. Необходимые для этого средства будут выделены из бюджета в течение двух недель.

Фото Аскар Кенжетаев

По данным департамента по ЧС, с начала отопительного сезона в домах социально-уязвимых категорий граждан было прочищено более 3 500 дымоходов, отремонтировано 167 печей, установлено 322 датчика утечки газа и полностью заменена электрическая проводка в 115 жилых домах.

Однако с учетом общего количества домов, в которых есть риск возгораний, пока все это не дает эффекта.

"Всего на учёте находится 7 429 домов. Однако не все они оборудованы печным отоплением. В большинстве случаев после профилактических бесед с сотрудниками ДЧС владельцы домов самостоятельно осуществляют прочистку дымоходов. Работа продолжается и ведётся адресно", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области.

И добавили, что прочистка дымоходов проводится не только в домах семей, состоящих на учёте как социально уязвимые слои населения (СУСН), но также в домах многодетных, одиноких пенсионеров, не включённых в списки СУСН.

Переселили и осудили

Напомним, 11 октября прошлого года в частном секторе Житикары произошла трагедия, сразу пятеро детей из одной семьи погибли в огне, один ребенок спасся. Тогда уголовное дело возбудили в отношении матери, которая оставила малышей без присмотра. В итоге женщину признали виновной и приговори к 5 годам лишения свободы. Но из-за наличия малолетнего ребенка наказание отсрочили.

"Матери и ребенку сразу же после таргедии предоставили новое жилье. Теперь она живет не в частном доме с печным отоплением, а в благоустроенной квартире. Контроль за домами в частном секторе после этого усилили", - сообщил руководитель аппарата акима Житикаринского района Толеген Жабулов.

Фото Аскар Кенжетаев

По его словам, район Житикары, где произошла трагедия давно газифицирован, но у семьи не было средств на подключение дома к магистральному газопроводу.

"Сотрудники отдела по ЧС Житикаринского района проводят разъяснительные беседы с жителями частного сектора, домовладельцами и руководителями организаций о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в отопительный период. Особое внимание уделяется состоянию печного отопления и электрооборудования. Для удобства населения распространяются QR-коды с доступом к видеотеке по правилам пожарной безопасности, охватывающим все сферы. Такой формат позволяет быстро и наглядно донести до жителей важную информацию", - разъяснили в пресс-службе ДЧС области.

Нужно снизить изношенность сетей

В ДЧС не дали ответа, какой из районов области находится в критической зоне риска, учитывая большое количество социально-уязвимых категорий граждан и домов с печным отоплением. Но напомнили, что при эксплуатации печного отопления не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать наблюдение за ними детям, также не хранить топливо рядом с печами.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области отметили, что риски во время отопительного сезона связаны не только с частными домами на печном и газовом отоплении. В регионе довольно большая изношенность коммунальных сетей.

Фото Аскар Кенжетаев

Всего в области работает 4 ТЭЦ и 108 котельных. Средний износ котельного оборудования составляет почти 40%. Общая протяженность тепловых сетей по области около 740 километров. Их изношенность составляет 45%.

"Мы даем цифры по среднему износу. Но практически в каждом городе области есть трубы, износ которых доходит до 70% и выше. Такие сети нуждаются в замене в первую очередь", - рассказала руководитель отдела энергетики и энергоснабжения управления энергетики и ЖКХ области Рахима Баудинова.

По ее словам, основная задача для региона сейчас - максимально снизить изношенность сетей. Для этих целей уже в конце года бюджет области должен утвердить значительную сумму средств. Плюс деньги планируют привлекать за счет частных инвесторов. И еще в области действует программа модернизации сетей, которая продлится до 2029 года.

По словам руководителя отдела управления энергетики, в этом году в Житикаринском районе завершили три проекта по модернизации.

"В Аркалыке тоже завершили два проекта по улучшению теплоснабжения. Проведены работы на ТЭЦ и восстановлена часть сетей. Еще один проект по ремонту магистральных сетей будет реализован в следующем году", - сообщила Баудинова.

В сентябре этого года в Аркалыкской ТЭЦ сообщили, что в городе почти 8 км магистральных сетей. На их обновление нужно около 7 млрд тенге. Деньги обещали дать в этом году, но в итоге дали только на ремонт разводящих сетей, хотя тепловики считают, что начинать нужно было именно с магистральных. Они более изношены многие лежат без капитального ремонта с 90-х годов.

Тем не менее, в управлении энергетики и ЖКХ области отмечают, что работа по улучшению сетей ведется планово и совместно с департаментом по ЧС. Это должно дать ощутимый эффект, как в плане модернизации системы отопления, так и снижения рисков пожаров и трагедий в отопительный сезон. Для этих целей бюджет региона тратит немалые средства. К примеру, сотрудники ДЧС в этом году получили 23 новых единицы пожарно-спасательной техники, более 650 единиц комплектов боевой одежды, радиостанций, дыхательных аппаратов и другого оборудования на сумму свыше 2 млрд тенге. На ремонт действующих транспортных средств и восстановления пунктов пожаротушения было направлено еще более 57 млн тенге.