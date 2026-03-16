Смертельный инцидент произошел на территории воинской части
Начальник караула погиб после выстрела на посту в Жамбылской области
В Жамбылской области на территории одной из воинских частей погиб начальник караула. По предварительной информации, в него по неосторожности выстрелил другой сотрудник ведомственной военизированной охраны, передает BAQ.kz.
Трагический инцидент произошел 15 марта на одном из постов охраны.
По предварительным данным, гражданский сотрудник ведомственной военизированной охраны по неосторожности произвел выстрел из карабина, в результате чего пуля попала в начальника караула.
Пострадавшего срочно доставили в военный госпиталь в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Уточняется, что оба участника инцидента не являлись военнослужащими. Они работали в системе ведомственной военизированной охраны и относятся к сотрудникам военно-следственного управления МВД.
В Военно-следственном департаменте МВД Казахстана сообщили, что по факту гибели человека начато досудебное расследование.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия.
