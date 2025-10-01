Ранним утром в селе имени Кенена Азербаева под Алматы произошёл крупный пожар, уничтоживший три жилых дома. Среди погибших - женщина с ребенком. Еще двое ее детей спасены. Тушение пожара осложняли сильный ветер и проблемы с подачей воды. На месте работали пожарные расчёты Алматинской области и города Алматы, а также медики и психологи. Корреспондент Baq.kz узнал о новых подробностях трагедии.

Хронология трагедии

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ранним утром, около 5:30-6:00 утра. Огонь стремительно охватил несколько соседних частных домов. По словам очевидцев, пожарные прибыли с задержкой, а сильный ветер быстро разносил пламя по улице, и огонь уничтожил три дома подряд, два из которых были разделены на две семьи.

По данным ДЧС Алматинской области, произошел пожар в трех частных жилых домах, рассчитанных на двух владельцев каждый, а также прилегающие хозяйственные постройки.

"По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Из-за позднего сообщения о происшествии пожар успел развиться. Тушение осложнялось высокой температурой, сильным задымлением и конструктивными особенностями строений - каркасно-камышитовый дом. Также дополнительные трудности создали узкие проезды, плотные застройки, где расстояние между постройками 1.5 - 2 метра. На месте пожара были обнаружены два тела. Один человек госпитализирован с ожогами", - пояснили в ДЧС Алматинской области.

Фото: Венера Касумова.

Пожар был ликвидирован на общей площади 448 кв. м. В ходе тушения из зоны горения были эвакуированы четыре газовых баллона. К тушению были привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы: 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Среди погибших - женщина и её маленький ребёнок. Есть также тяжело пострадавший арендатор с ожогами до 70 %. Несколько семей потеряли кров и имущество.

"Хозяин - квартирант дома, где начался пожар, выбежал к нам на территорию, у него даже кожа обгорела, отваливалась, он нагой был, видимо, вылез из окна и попал в наш огород. Мы вызвали скорую, его забрали медики", - рассказывают соседи по участку, живущие уже на другой улице.

Трудности тушения

По словам очевидцев, работу пожарных осложнял сильный ветер и отсутствие достаточного количества воды поблизости. Дополнительные автоцистерны пришлось вызывать из Алматы.

Фото Венера Касумова.

О нехватке воды и неисправных колодцах, которые могли бы помочь пожарным, рассказал житель села Дмитрий Чуприн. По его словам, эта проблема остаётся нерешённой уже несколько лет.

"Вот колодец на перекрестие недалеко от места пожара давно не работает, хотя должен, особенно в таких ситуациях, там засыпано всё, поэтому пожарные ездят за водой дальше. У нас вообще в селе проблема с водой уже несколько лет, напор слабый", - рассказывает Дмитрий.

Голоса очевидцев трагедии

Жительница села Надежда рассказывает, что проснулась от тревожных криков и увидела, что рядом с домами уже работают пожарные и скорая помощь.

"Меня разбудили, сказали: горят дома. Я выбежала, смотрю - брата машина на улице, скорая рядом стоит, пожарная машина", - рассказывает она.

По её словам, рядом с местом пожара жили её старшие дети и бывший муж, а дом брата оказался в самом центре возгорания.

"Дом моего брата полностью сгорел, а на второй половине дома соседи-квартиранты - от них начался пожар, там есть жертвы", - поясняет жительница села.

По слова женщины, её брат с женой чудом успели выбраться через окно и спасли двоих соседских детей.

"Брат в халате, супруга его в пижаме, им еще удалось спасти двоих детей - мальчика и девочку из соседней половины дома, где разгорелось пламя. Дети через окно горящего соседского дома вышли, но через забор им брат помог", - рассказывает Надежда.

Пострадавшая Оксана, которая выскочила из окна с мужем, вспоминает, что утро началось с тревожного звука. В доме не успели ничего собрать - пришлось буквально спасаться бегством, через окно, когда огонь уже был рядом. Семья потеряла всё имущество и домашних животных.

"В шесть утра проснулись от треска. Муж говорит: “соседи горят”. Мы через окно выпрыгнули. Пожарные, как нам показалось, долго ехали. Огонь быстро на нашу сторону перекинулся, и всё сгорело дотла. Я не знаю, за какое время, все произошло очень быстро. Коты наши, наверное, сгорели, потому что их нигде нет, а собаку мы вытащили с той стороны. Когда выпрыгивали из окна, я повредила себе ногу. У скорой помощи даже перекиси нет обработать рану", - рассказывает Оксана.

По её словам, первые часы пожара стали для жителей испытанием - они наблюдали, как пламя уничтожает дома, а техника всё не успевала тушить.

"Мы уже стоим здесь с шести утра, и до сих пор тушат, пламя перекидывается. Получается, сгорело три дома, пять семей пострадало. Причем подряд дома сгорели, Это что за пожарные у нас такие?", - негодует пострадавшая.

Женщина объяснила, что дом, в котором они жили с мужем, был смежным и разделённым на две части. Огонь пришёл от соседей, чья половина первой оказалась в огне. Она утверждает, что ещё до пожара в соседнем доме происходили конфликты, которые могли привести к трагедии.

"Не знаю, что у них там случилось, но возгорание произошло от соседей. Женщина с ребёнком, по-моему, сгорели. Мужчина-квартирант получил сильные ожоги. Вообще, у этого соседа часто происходили конфликты и там злоупотребляли алкоголем. Пили и дрались. Я столько раз говорила хозяйке дома: у них там творится бедлам, выселяйте. Вот, теперь, пожалуйста… До пожара мы говорили об этом участковому, но надо было писать заявление, не стали", - рассказывает Оксана.

Реакция властей и помощь пострадавшим

Двое детей, которых удалось спасти из горящего дома, остались без мамы с ними на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и психологи. Позднее к месту трагедии приехала родственница детей - их бабушка.

Акимат сообщил, что временное жильё предоставят семьям, потерявшим дома. Специалисты соцзащиты оценят ущерб и окажут адресную помощь. Психологи продолжают работать с детьми и родственниками погибших. Следствие выяснит причины трагедии и проверит соблюдение правил пожарной безопасности в селе.