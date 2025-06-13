Ужасная трагедия в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области может оказаться результатом детской шалости, передает BAQ.KZ со ссылкой на KTK. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Каген Турсынбаев.

Пожар в частном доме, унесший жизни пятерых братьев, самому младшему из которых не исполнилось и года, произошёл 4 июня. Дети находились дома без присмотра: отец был на работе, а мать ненадолго ушла в магазин, оставив малышей одних.

"Отец был на работе, супруга закрыла и пошла в магазин. Дети… ну, пока предварительно – это детская шалость, дети играли и, может быть, что-то нарушили. Экспертиза как закончится… эта работа идет", - сообщил Турсынбаев.

Пламя охватило дом стремительно. Детей вынесли из огня уже в бессознательном состоянии, но спасти их не удалось - они скончались от отравления угарным газом. Экспертиза и расследование трагедии продолжаются.

Отмечается, что семья совсем недавно переехала в этот дом. Он не был оборудован противопожарными датчиками, которые могли бы вовремя среагировать на задымление и предотвратить гибель.

Полиция проводит расследование по факту гибели несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что в результате пожара в частном жилом доме погибли пятеро детей. К слову, дом, где погибло пятеро детей, не проходил противопожарную проверку.