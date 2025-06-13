Смертельный пожар в ЗКО: МЧС озвучило предварительную версию трагедии
Дети находились дома без присмотра.
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Ужасная трагедия в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области может оказаться результатом детской шалости, передает BAQ.KZ со ссылкой на KTK. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Каген Турсынбаев.
Пожар в частном доме, унесший жизни пятерых братьев, самому младшему из которых не исполнилось и года, произошёл 4 июня. Дети находились дома без присмотра: отец был на работе, а мать ненадолго ушла в магазин, оставив малышей одних.
"Отец был на работе, супруга закрыла и пошла в магазин. Дети… ну, пока предварительно – это детская шалость, дети играли и, может быть, что-то нарушили. Экспертиза как закончится… эта работа идет", - сообщил Турсынбаев.
Пламя охватило дом стремительно. Детей вынесли из огня уже в бессознательном состоянии, но спасти их не удалось - они скончались от отравления угарным газом. Экспертиза и расследование трагедии продолжаются.
Отмечается, что семья совсем недавно переехала в этот дом. Он не был оборудован противопожарными датчиками, которые могли бы вовремя среагировать на задымление и предотвратить гибель.
Полиция проводит расследование по факту гибели несовершеннолетних.
Ранее мы сообщали, что в результате пожара в частном жилом доме погибли пятеро детей. К слову, дом, где погибло пятеро детей, не проходил противопожарную проверку.
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