В Актау суд вынес приговор по делу о гибели 18-летнего курсанта во время прыжка с парашютом. Открытое заседание прошло с участием личного состава Военного института противовоздушной обороны, сообщает BAQ.kz.

По данным телеканала Ктж от 10 апреля 2026 года, майор Нуржан Айденов отправил курсанта на прыжок с парашютом с ручным раскрытием, хотя по правилам должен был использоваться парашют с принудительным раскрытием.

Через несколько минут, на высоте около 800 метров, парашют отказал. Курсант 2006 года рождения погиб на месте происшествия. Суд признал майора Айденова и младшего сержанта Заманбека Төлегена виновными по статье о небрежном исполнении служебных обязанностей.

Они получили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной и пять лет соответственно. Кроме того, Министерство обороны обязано выплатить семье погибшего курсанта компенсацию.

«Гражданский иск потерпевшего Сарбаева к Министерству обороны Республики Казахстан о возмещении морального ущерба удовлетворен частично — в размере 20 миллионов тенге», — сообщила судья военного гарнизонного суда Актобе Айдана Мамбетказиева.

Трагический случай произошел 15 июля прошлого года на аэродроме «Айбын». Тогда руководство Военного института противовоздушной обороны выразило соболезнования семье погибшего курсанта и заявило, что им будет оказана вся необходимая помощь.