Мощнейший ураган "Мелисса" обрушился на Ямайку, став одним из самых разрушительных штормов в истории региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По данным синоптиков, стихия достигла максимальной — пятой категории опасности, неся с собой ветер со скоростью до 300 километров в час. Уже известно, что в ходе подготовки к удару урагана на острове погибли три человека, а после прохождения стихии сообщения о новых жертвах поступают из Гаити и Доминиканской Республики — там погибли ещё четверо.

Ураган достиг Ямайки вечером во вторник. Шквальный ветер с лёгкостью срывал крыши домов, вырывал деревья с корнем и разрушал линии электропередачи. Во многих районах острова произошло масштабное отключение электроэнергии, затоплены улицы и целые кварталы прибрежных городов. Фотографии, сделанные очевидцами, показывают, что некоторые районы оказались буквально сметены с лица земли.

После выхода "Мелиссы" на сушу её сила постепенно снизилась: скорость ветра упала до 150 километров в час, и шторм был понижен до четвёртой категории. Однако последствия урагана остаются катастрофическими — власти сообщают о разрушенных домах, повреждённых дорогах и тысячах людей, нуждающихся в помощи.

Специалисты Всемирной метеорологической организации назвали "Мелиссу" "бурей века" для Ямайки. По словам эксперта по тропическим циклонам Анн-Клэр Фонтан, масштабы разрушений и сила ветра делают этот ураган одним из самых опасных в истории Карибского региона. Спасательные службы продолжают работать в чрезвычайном режиме, а жителей прибрежных районов призывают не возвращаться в свои дома до полного устранения угрозы.