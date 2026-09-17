Младенческая смертность в Казахстане снижается, однако ежегодно тысячи детей умирают в первые годы жизни. Какие причины остаются главными и как показатели республики отличаются от других стран, передает BAQ.KZ.

По информации Energyprom, за 2021-2025 годы смертность детей в возрасте до пяти лет в Казахстане снизилась на 38,5%.

Число умерших детей сократилось с 4,4 тыс. в 2021 году до 2,7 тыс. в 2025-м. Из них около 1,5 тыс. составили мальчики.

Коэффициент смертности детей до пяти лет за этот период снизился с 9,9 до 8,1 на 1 тыс. родившихся.

На динамику показателя влияют профилактика рисков во время беременности, раннее выявление патологий и своевременная медицинская помощь новорождённым.

Какие показатели по регионам

В 2025 году самые низкие показатели среди ряда регионов были зафиксированы в Акмолинской области – 5,1 на 1 тыс. родившихся.

В Астане коэффициент составил 6,4, в Алматы – 6,6.

При этом в Кызылординской области показатель достиг 10,5, а в Улытауской – 10,4 на 1 тыс. родившихся.

Однако региональные коэффициенты важно отличать от абсолютного числа смертей. Например, в Улытауской области за год умерли всего 37 детей, тогда как наибольшее абсолютное число – 455 – пришлось на Туркестанскую область.

Младенческая смертность

Число детей, умерших в возрасте до одного года, уменьшилось с 3,7 тыс. в 2021 году до 2 тыс. в 2025-м.

Коэффициент младенческой смертности за этот период снизился с 8,3 до 5,9 на 1 тыс. родившихся.

Младенческая смертность является частью общей смертности детей до пяти лет и особенно чувствительна к состоянию здоровья матери, течению беременности и родов, а также качеству медицинской помощи в первые дни и месяцы жизни ребёнка.

От чего умирают чаще всего

Главной причиной остаются патологические состояния, возникшие в перинатальном периоде.

В 2025 году по этой причине умер 921 младенец. Коэффициент составил 27,1 на 10 тыс. родившихся – на 7,8% меньше, чем годом ранее.

На втором месте – врождённые аномалии. Коэффициент смертности от них составил 11,1 на 10 тыс. родившихся, снизившись за год на 14,2%.

Сколько детей погибает в быту

Есть и причины, не связанные непосредственно с заболеваниями.

В 2025 году от ДТП, падений из окон, ожогов, отравлений, бытовых травм и других несчастных случаев погибли 87 детей в возрасте до одного года.

В 2021 году таких случаев было 115.

Данные цифры показывают, что снижение младенческой смертности зависит не только от медицины. Существенную роль играют безопасность дома, контроль за условиями проживания ребёнка и информированность родителей.

Как Казахстан выглядит в мире

По данным Our World in Data, в 2024 году доля детей, умерших до пяти лет, от общего числа рождённых составила в Казахстане 0,9%. В среднем по миру показатель был выше – 3,7%.

В рейтинге стран по уровню детской смертности Казахстан занял 70-е место.

Среди стран Центральной Азии показатели были выше: в Узбекистане – 1,3%, Кыргызстане – 1,7%, Таджикистане – 2,8%, Туркменистане – 3,9%.

При этом в некоторых европейских странах показатель был ниже: около 0,2% в Эстонии, Люксембурге, Беларуси и Словении. В Германии и Великобритании – в пределах 0,3-0,5%.

Что с младенческой смертностью в других странах

По данным Министерства здравоохранения РК, коэффициент младенческой смертности в Казахстане составляет 5,9 на 1 тыс. родившихся.

Для сравнения, в Германии показатель составляет 4,2, в Беларуси – 5,6, а в России – 4,2.

В ряде стран Центральной Азии и СНГ значения выше: 9,0 в Узбекистане, 7,8 в Таджикистане, 13,1 в Кыргызстане и 13,9 в Азербайджане.

В странах ЕС, Великобритании и Германии показатель, согласно приведённым данным, находился в диапазоне от 2,7 до 3,5 на 1 тыс. родившихся.

Общая статистика показывает устойчивое снижение детской и младенческой смертности в Казахстане. Но причины остаются разными: осложнения беременности и родов, врождённые аномалии, заболевания, а также несчастные случаи.