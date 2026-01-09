За последние пять лет количество автомобилей в Казахстане увеличилось на 1,7 млн единиц. Рост автопарка усилил нагрузку на дорожную инфраструктуру и актуализировал вопросы безопасности движения. О том, насколько дороги страны готовы к этим изменениям, какие меры позволили снизить смертность в ДТП и какие системные решения внедряются сегодня, в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Максат Баяхмет.

По словам Максата Баяхмета, рост автомобилизации носит долгосрочный характер и напрямую связан с увеличением мобильности населения и спроса на личный транспорт.

"Автомобилизация - это не временное явление, а устойчивый долгосрочный процесс. Поэтому задача государства - не просто догонять рост транспортного сектора, а заранее снижать инфраструктурные риски за счёт планирования", — отметил он.

В последние годы в стране ведётся системная работа по реконструкции и модернизации автодорог: повышается их категория, увеличивается пропускная способность, строятся объездные трассы, внедряются интеллектуальные транспортные системы.

При этом наибольшие риски сохраняются в мегаполисах, крупных агломерациях и регионах, через которые проходят международные транзитные коридоры. Именно эти территории сегодня определены как приоритетные с точки зрения развития дорожной инфраструктуры.

Почему снижается смертность в ДТП

Согласно официальным данным, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 9,4%. Как пояснил представитель Комитета автомобильных дорог, этот результат стал следствием комплекса инфраструктурных и организационных мер.

В 2025 году:

• 1 тыс. км автодорог переведены в I и II категории;

• протяжённость дорог I категории достигла 3,6 тыс. км, II категории - 6,2 тыс. км;

• построены 5 новых объездных дорог, общее их количество выросло до 65;

• введены в эксплуатацию 4 надземных пешеходных перехода (всего - 34);

• построены 76 скотопрогонов, протяжённость защитных ограждений составила 2,2 тыс. км.

Кроме того, на аварийно-опасных участках уложено 4 тыс. кв. метров шумовых полос, установлено 630 тыс. дорожных знаков, нанесено 35 тыс. км дорожной разметки и запущено освещение на 320 км автодорог. В зимний период усилены меры по регулированию скоростного режима и обеспечению безопасного движения в сложных погодных условиях.

Стоит отметить, Глава государства ранее подчёркивал, что проблему аварийности невозможно решить исключительно за счёт штрафных санкций. В ответ на это в стране усиливается профилактическая работа.

С 5 апреля 2025 года вступили в силу изменения в законодательство, направленные на повышение качества технического осмотра транспортных средств. За формальное проведение техосмотра штраф увеличен с 30 до 100 МРП, а операторов могут лишать права деятельности сроком до трёх лет.

Параллельно пересматривается нормативная база в сфере безопасности дорожного движения: из 59 технических документов 11 уже обновлены. Также ведётся разработка пятилетней Стратегии безопасности дорожного движения, цель которой - системное снижение числа ДТП.

Контроль состояния дорог и независимый мониторинг

Контроль за состоянием автодорог осуществляется круглосуточно. Для этого задействованы ситуационный центр Министерства транспорта и диспетчерская служба "1403" национальной компании "ҚазАвтоЖол". При поступлении обращений от пользователей дорожные службы оперативно принимают меры по обеспечению безопасности движения.

Дополнительно в Центре управления кризисными ситуациями МЧС круглосуточно дежурят сотрудники "КАЖсервис", что позволяет быстрее реагировать на внештатные ситуации.

Искусственный интеллект и новые технологии

Отдельное внимание уделяется внедрению цифровых решений. По словам Максата Баяхмета, развитие искусственного интеллекта и беспилотного транспорта рассматривается как стратегическое направление.

"Совместно с заинтересованными государственными органами мы начали работу по совершенствованию нормативно-правовой базы. На первом этапе будут закреплены основные понятия, требования к безопасности, зоны ответственности и порядок эксплуатации беспилотного транспорта", — сообщил он.

Параллельно планируется цифровизация дорожной инфраструктуры, развитие интеллектуальных транспортных систем и повышение качества интернета вдоль автодорог.

Также стоить отметить, объем транзитных автоперевозок достиг 3 млн единиц. Несмотря на рост нагрузки, в Министерстве транспорта считают эти риски управляемыми.

Ключевые международные и республиканские маршруты - "Западная Европа – Западный Китай", Астана - Алматы, Актобе - Атырау - Астрахань, Омск - Майкапчагай, Талдыкорган - Өскемен е поэтапно модернизированы. На этих трассах увеличена пропускная способность, усилены инженерные решения по безопасности, освещение и цифровой мониторинг.

Для повышения дисциплины водителей за пределами городов внедряется система контроля средней скорости. В настоящее время она действует на 8 платных участках, ещё на 18 вопрос прорабатывается совместно с МВД.

Также пересматривается методика расчёта средней скорости на участках с переменным скоростным режимом, чтобы повысить точность фиксации нарушений.