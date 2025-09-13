Смертность от холеры в 2024 году выросла почти на 50% по сравнению с 2023 годом и превысила отметку в 6 тысяч случаев. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передаёт BAQ.KZ.

По данным организации, число заболевших также увеличилось — зарегистрировано на 5% больше случаев, чем годом ранее.

"В 2024 году от холеры умерли более 6 тысяч человек. Это заболевание можно как предотвратить, так и успешно лечить", — подчеркнули в ВОЗ.

Согласно статистике, вспышки инфекции зафиксированы в 60 странах, тогда как в 2023 году болезнь была зарегистрирована в 45 государствах. При этом 98% всех случаев пришлись на Африку, Ближний Восток и Азию.

ВОЗ отмечает, что рост числа смертей и распространения болезни указывает на необходимость усиления мер профилактики и улучшения доступа к медицинской помощи.