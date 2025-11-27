В Казахстане по итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты важные показатели по оказанию онкологической помощи, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил председатель правления АО "КазНИИ онкологии и радиологии" Ербол Бекмухамбетов. Доля ранних (0–I) стадий злокачественных заболеваний составила 32,8%, что на 4,1% выше показателя прошлого года. Смертность от онкологических заболеваний снизилась на 3% и составила 59 на 100 тыс. населения, а пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65% при плановом показателе 58%.

По словам Ербола Бекмухамбетова, основной вклад в увеличение пятилетней выживаемости дают рак молочной железы, рак шейки матки и рак предстательной железы, где показатели приближаются к европейским стандартам. Отрицательный вклад формируют рак легкого, рак печени и рак поджелудочной железы.

Все пять ключевых индикаторов Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями достигнуты в восьми регионах страны: городах Астана и Шымкент, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях. Это говорит о системной работе по раннему выявлению онкологических заболеваний, снижению смертности и расширению доступа к специализированной помощи. Министр здравоохранения подчеркнула, что за статистическими цифрами стоят реальные действия и комплексная работа всей системы здравоохранения.