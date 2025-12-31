В Казахстане за последние пять лет смертность от онкологических заболеваний сократилась на 20%. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан по итогам реализации Комплексного плана, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, в 2025 году в стране выявлено более 42 тысяч новых случаев рака. Рост показателя на 7,8% по сравнению со средними значениями за пять лет связан с улучшением выявляемости заболеваний. Под динамическим наблюдением находятся свыше 246 тысяч пациентов, при этом более половины из них - люди трудоспособного возраста.

Заметно улучшились и показатели выживаемости: доля пациентов, живущих пять лет и более после постановки диагноза, достигла 63%, а уровень ранней диагностики превысил 33%. Смертность снизилась до 61 случая на 100 тысяч населения.

За это время на развитие онкологической службы направлено 30,4 млрд тенге. В медицинских организациях введены шесть новых линейных ускорителей, что позволило расширить охват лучевой терапией до 61%. Также внедрены современные технологии лечения, включая адаптивную и 4D-лучевую терапию.

Для повышения доступности высокоточной диагностики открыты центры ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау, расширен перечень таргетных и иммуноонкологических препаратов. В 17 онкоцентрах начали работу центры госпитальной фармации, а в регионах созданы 19 эндоскопических экспертных центров для раннего выявления рака желудочно-кишечного тракта.

Отдельное внимание уделяется профилактике. Онкологические скрининги доступны всему незастрахованному населению, а с 2026 года планируется запуск пилотного проекта по раннему выявлению рака лёгкого с применением низкодозной КТ и технологий искусственного интеллекта. В отдалённых населённых пунктах продолжают работать передвижные медицинские комплексы.

Кроме того, Казахстан развивает международное сотрудничество с ведущими онкологическими центрами Турции, Китая, России, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. За рубежом прошли обучение и стажировки 35 отечественных специалистов. В Минздраве подчёркивают, что системный подход позволил охватить все этапы - от профилактики до высокотехнологичного лечения и лекарственного обеспечения.