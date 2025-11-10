На Тенерифе сильный ветер и волны до четырёх метров вызвали несколько инцидентов на пляжах острова, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. В результате трёх разных происшествий трое человек погибли, ещё 15 получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасные зоны.

Самый тяжёлый инцидент произошёл на набережной в Пуэрто-де-ла-Крус, где десять человек были сброшены в воду с волнореза. Несмотря на работу спасателей и медиков, одна женщина погибла, а остальные получили серьёзные и средние травмы. Другие инциденты зафиксированы на пляжах Роке-де-Лас-Бодегас и Эль-Кабесо-де-Гранадилья-де-Абона, где также пострадали туристы и было обнаружено тело мужчины.

С пятницы на Канарских островах действует предупреждение о прибрежных явлениях: волны до четырёх метров и ветер силой до шести баллов. Местные власти напоминают, что большинство происшествий произошло из-за игнорирования туристами предупреждающих знаков и настоятельно советуют соблюдать меры безопасности на побережье.