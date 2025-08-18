Палестинское движение ХАМАС заявило международным посредникам о согласии на новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Телеканал, в свою очередь, ссылается на арабскую прессу.

По данным СМИ, соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, в рамках которого ХАМАС готов освободить половину удерживаемых заложников в обмен на часть палестинских заключённых. Кроме того, документ предполагает постепенный отход израильских войск из глубины сектора и обеспечение условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

Посредничество в переговорах осуществляют Египет и Катар при поддержке США. Ранее проект был представлен как рамочная основа для дальнейших дискуссий о более длительном прекращении огня.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил сомнение в успехе переговоров, заявив, что освобождение оставшихся израильских заложников возможно лишь после полного уничтожения ХАМАС.

Переговоры о перемирии неоднократно заходили в тупик. После последних неудач Израиль объявил о намерении взять под полный контроль город Газа, что вызвало обеспокоенность мирового сообщества на фоне растущего гуманитарного кризиса.