Освещение темы суицида в средствах массовой информации — это не просто передача фактов, а фактор, способный напрямую влиять на поведение людей. Об этом заявила психолог Сымбат Абдрахманова, подчеркнув, что при работе с этой темой журналистам необходимо опираться на научные данные, накопленные за десятки лет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, любая публикация о суициде фактически является интервенцией и всегда несёт определённое воздействие на аудиторию.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения в стратегии Live Life, направленной на профилактику суицида, отнесла ответственную работу со СМИ к числу доказательных профилактических мер.

"Эффект Вертера": когда публикации усиливают риск

Как отмечает психолог, одним из ключевых научных понятий в исследовании влияния СМИ на суицидальное поведение является "эффект Вертера".

"Научные данные в этой области собираются уже более 50 лет. Одним из первых эмпирически доказанных феноменов стал именно "эффект Вертера". В 1970-е годы американский социолог Дэвид Филлипс проанализировал статистику после публикаций о суицидах в СМИ и установил, что после широкого и эмоционального освещения суицидов известных личностей в последующие дни и недели уровень суицидов заметно возрастает. Позднейшие исследования подтвердили, что этот риск усиливается ещё больше, если в материалах указываются способ, место или приводятся детальные описания", - пояснила Абдрахманова.

По её словам, метаанализы, охватывающие более ста научных исследований, показали устойчивую связь между характером публикаций в СМИ и изменением уровня суицидов.

В ряде работ зафиксировано, что после резонансных публикаций повторяемость суицидов увеличивалась на 10–30 процентов. Среди подростков и молодёжи этот показатель был ещё выше.

С научной точки зрения материалы о суициде в СМИ воздействуют сразу через несколько механизмов.

Возникает идентификация, когда человек в кризисе соотносит себя с описанной ситуацией.

Повышается когнитивная доступность — способ суицида начинает восприниматься как реальный и осуществимый.

Ослабевает внутренний психологический барьер, особенно у людей с депрессией, тревожными расстройствами или суицидальными мыслями.

В этой связи, подчёркивает специалист, даже сочувственный или осуждающий тон публикации не выполняет защитную функцию, если материал содержит подробные описания.

Вместе с тем научные исследования показывают, что СМИ способны оказывать и защитное влияние. В 2010 году группа учёных под руководством австрийского исследователя Томаса Нидеркротенталера описала так называемый "эффект Папагено".

Речь идёт о публикациях, рассказывающих о людях, которые не совершили суицид, смогли преодолеть кризис и обратились за помощью. Такие материалы, по данным исследований, связаны со снижением суицидальных мыслей и уменьшением суицидального поведения.

"В подобных публикациях не приводятся детали суицида. Напротив, в них показываются пути выхода из сложной ситуации и подчёркивается наличие помощи. Экспериментальные исследования подтверждают, что такие материалы повышают готовность людей с депрессивными симптомами обращаться за психологической и медицинской поддержкой", - отмечает Сымбат Абдрахманова.

Отдельное внимание научное сообщество уделяет ошибочности упрощённых объяснений причин суицида. Современная суицидология исходит из того, что у суицида не бывает одной причины — это результат сложного взаимодействия психических, социальных, биологических и стрессовых факторов.

По словам Абдрахмановой, когда СМИ односторонне объясняют суицид экзаменом, конфликтом или разрывом отношений, это искажает реальную картину и усиливает опасную идентификацию у людей, находящихся в схожих жизненных обстоятельствах.

ВОЗ рассматривает журналистов не просто как наблюдателей, а как важных участников системы общественного здравоохранения. Влияние СМИ масштабно, быстро и поддаётся измерению. Научно доказано, что даже короткое сообщение о том, что кризис временный и помощь доступна, либо указание контактов служб поддержки повышает вероятность обращения за помощью.

С научной и практической точки зрения любая публикация о суициде — это интервенция. Независимо от намерений автора она либо повышает риск, либо снижает его. Поэтому ответственное освещение темы суицида — это не ограничение свободы слова, а доказательная профилактика, основанная на десятилетиях научных исследований и направленная на сохранение жизни и защиту психического здоровья общества.