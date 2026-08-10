Французский курорт Сен-Тропе использовался Джеффри Эпштейном и его сообщниками как одно из мест, где молодых девушек вовлекали в сеть сексуальной эксплуатации.

Издание Le Monde изучило судебные документы и свидетельские показания.

По данным издания, американский финансист регулярно посещал Сен-Тропе, который называл одним из своих любимых мест во Франции. Париж и Сен-Тропе, как утверждает Le Monde, фигурировали в материалах дела в связи с деятельностью Эпштейна и его окружения.

Одним из ключевых посредников Эпштейна во Франции газета называет модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Используя профессиональные связи, он обеспечивал финансисту доступ к молодым девушкам.

Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Американские прокуроры обвиняли его в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По версии следствия, в 2002–2005 годах десятки несовершеннолетних посещали его дом на Манхэттене, причем самой младшей из них было 14 лет.

Финансист был знаком с рядом влиятельных людей, включая бывших глав государств, представителей крупного бизнеса и шоу-бизнеса.

Уголовное дело против Эпштейна в США было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года.