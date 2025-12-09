Бывший президент Франции Николя Саркози вновь оказался в центре внимания — на этот раз благодаря выходу своих тюремных мемуаров под названием "Дневник заключённого", передает BAQ.KZ со ссылкой на Politico.

Книга поступит в продажу 10 декабря, но издание получило ранний экземпляр и опубликовало первые подробности, которые вызвали широкий резонанс.

Саркози, отбывший 20 дней заключения по обвинению в попытке незаконного получения финансирования для своей предвыборной кампании 2007 года от режима Муаммара Каддафи, описывает свою камеру как "отель низкой категории". Это сравнение стало одним из первых ярких эпизодов книги, которая, по словам самого автора, "не является романом", а представляет собой прямолинейный дневник пребывания за решёткой.

Бывший лидер Франции подробно описывает попытки адаптации к тюремной реальности. Он вспоминает, как попытался открыть окно и "сразу пожалел об этом", услышав громкий металлический стук. "Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!" — пишет он. Соседний заключённый, по его словам, попеременно стучал ложкой по решётке и распевал песни из "Короля льва".

Несмотря на скудный быт, неудобный матрас и пластиковые подушки, Саркози признаётся, что смог заснуть до утра, хотя понимал, что его соседями могут оказаться "исламистские террористы, убийцы и наркоторговцы". Его камера была оборудована для людей с ограниченной подвижностью, что привело к забавным бытовым неудобствам: зеркало было расположено так низко, что бывшему президенту приходилось буквально сгибаться пополам, чтобы расчесать волосы.

Питание Саркози назвал малопривлекательным и признаётся, что его "тошнило от запаха" обедов, доставляемых в пластиковых подносах. Дни он проводил за чтением — среди книг, которые он взял с собой, был "Граф Монте-Кристо", история несправедливо осуждённого человека, а также биография Иисуса.

Прогулки он описывает как "сюрреалистичные", а тренировки в спортивном уголке — как возможность мысленно перенестись на морское побережье или в лес. Душ, по его словам, представлял собой "тонкую струю воды, которая прекращалась через несколько секунд, вынуждая постоянно искать кнопку".

Помимо описания тюремного быта, мемуары содержат эпизоды из преддверия заключения. Саркози вспоминает реакцию жены Карлы Бруни, которая утром сказала: "Какой кошмар! Что мы сделали, чтобы заслужить этот ужас?" Он также описывает встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который предлагал перевести его в "более безопасную" тюрьму, но Саркози отказался от привилегий, за исключением телохранителей в соседней камере.

В мемуарах упоминаются многие политические фигуры. Саркози благодарит Марин Ле Пен за поддержку, отмечает "молчание" Жан-Люка Меланшона и критикует свою соперницу на выборах 2007 года Сеголен Руаяль за заявления о якобы ливийском финансировании.

После двадцатидневного заключения апелляционный суд постановил освободить Саркози, что позволило ему завершить мемуары — возможно, одну из самых обсуждаемых политических книг предстоящего рождественского сезона.