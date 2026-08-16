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СМИ: США и Иран не нашли способ завершить затяжной конфликт

Перспективы окончательного урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном остаются неопределенными.

16 Августа 2026, 09:02
АВТОР
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Сгенерировано ИИ 16 Августа 2026, 09:02
16 Августа 2026, 09:02
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Фото: Сгенерировано ИИ

США и Иран пока не видят четкого пути к окончательному завершению затяжного противостояния между двумя странами. Стороны не могут добиться решающего преимущества, а периодические столкновения сменяются непрочными перемириями.

Bloomberg сообщает, что нынешняя ситуация стала продолжением многолетней напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Конфликт развивается по циклическому сценарию: после периодов боевых действий наступают паузы, однако затем вновь происходят удары.

По оценке агентства, даже возможные переговоры не гарантируют долгосрочного урегулирования, поскольку между США и Ираном сохраняются глубокие политические противоречия.

Одним из наиболее вероятных сценариев Bloomberg называет продолжение противостояния с относительно низкой интенсивностью и периодическими обострениями. При этом не исключается новое закрытие Ормузского пролива.

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