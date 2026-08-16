СМИ: США и Иран не нашли способ завершить затяжной конфликт
Перспективы окончательного урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном остаются неопределенными.
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США и Иран пока не видят четкого пути к окончательному завершению затяжного противостояния между двумя странами. Стороны не могут добиться решающего преимущества, а периодические столкновения сменяются непрочными перемириями.
Bloomberg сообщает, что нынешняя ситуация стала продолжением многолетней напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Конфликт развивается по циклическому сценарию: после периодов боевых действий наступают паузы, однако затем вновь происходят удары.
По оценке агентства, даже возможные переговоры не гарантируют долгосрочного урегулирования, поскольку между США и Ираном сохраняются глубокие политические противоречия.
Одним из наиболее вероятных сценариев Bloomberg называет продолжение противостояния с относительно низкой интенсивностью и периодическими обострениями. При этом не исключается новое закрытие Ормузского пролива.
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