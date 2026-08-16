СМИ: США и Иран не нашли способ завершить затяжной конфликт

США и Иран пока не видят четкого пути к окончательному завершению затяжного противостояния между двумя странами. Стороны не могут добиться решающего преимущества, а периодические столкновения сменяются непрочными перемириями.

Bloomberg сообщает, что нынешняя ситуация стала продолжением многолетней напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Конфликт развивается по циклическому сценарию: после периодов боевых действий наступают паузы, однако затем вновь происходят удары.

По оценке агентства, даже возможные переговоры не гарантируют долгосрочного урегулирования, поскольку между США и Ираном сохраняются глубокие политические противоречия.

Одним из наиболее вероятных сценариев Bloomberg называет продолжение противостояния с относительно низкой интенсивностью и периодическими обострениями. При этом не исключается новое закрытие Ормузского пролива.