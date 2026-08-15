Взял животное — отвечай: в Казахстане меняют правила для владельцев питомцев

В Казахстане с 24 августа изменятся правила содержания домашних животных. Владельцы, которые больше не могут содержать питомца, должны будут самостоятельно решить вопрос его дальнейшего устройства. Соответствующие изменения внесены приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 6 августа 2026 года №155.

Животное можно будет передать в приют, пункт временного содержания либо другому человеку или организации, способным обеспечить ему необходимые условия. При этом, если питомца передали в пункт временного содержания, прежний владелец обязан оплачивать его содержание до определения дальнейшей юридической судьбы животного.

Кроме того, сам отказ от питомца не прекращает обязанностей владельца. Они сохраняются до тех пор, пока животное не перейдёт в собственность другого человека, не будет передано в приют или пока его дальнейшая судьба не будет определена при нахождении в пункте временного содержания.

Новые правила вступают в силу 24 августа 2026 года.