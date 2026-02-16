Загрязнение атмосферного воздуха остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Казахстана. В Министерство экологии и природных ресурсов РК сообщили, что наибольший вклад в загрязнение вносят так называемые малые источники — автотранспорт, частный сектор и объекты малого бизнеса, передает BAQ.KZ.

В Алматы около 60% выбросов приходится на транспорт, более 12% — на частные дома и мелкие котельные. Аналогичная ситуация наблюдается и в Усть-Каменогорске.

Для поиска эффективных решений представители министерства изучили опыт Пекин, где реализован комплексный подход к управлению качеством воздуха: перевод транспорта на электротягу, ужесточение нормативов для предприятий, экологическое зонирование и контроль за пылью PM2.5.

По итогам совещания с участием акиматов министерство поручило регионам в соответствии с Экологическим кодексом разработать на 2026–2028 годы Правила охраны атмосферного воздуха. В них должны быть предусмотрены:

газификация частного сектора с мерами субсидирования;

запрет на использование твёрдого топлива в заведениях общепита и малых котельных;

стимулирование подключения к централизованному теплоснабжению;

перевод общественного транспорта и такси на газ и электротягу;

ограничения движения в периоды неблагоприятных метеоусловий по принципу «чётный–нечётный день»;

создание зелёных поясов вокруг промышленных зон.

Кроме того, акиматам поручено ускорить разработку стратегических документов по качеству воздуха — сводных расчётов загрязнения, целевых показателей и предельно допустимых выбросов. Анализ министерства показал, что такие документы есть не во всех регионах, в связи с чем поставлена задача в кратчайшие сроки их согласовать и утвердить.

Ранее сообщалось, что 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха. Среди наиболее критичных — Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау и Актобе.