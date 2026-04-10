Участники космической миссии «Артемида-2» уже побывали там, где раньше не ступала нога человека. Теперь им предстоит самый сложный и опасный этап — вход в атмосферу Земли и посадка, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

В пятницу в 20:00 по времени восточного побережья США (в субботу в 1:00 по Лондону и в 3:00 по Москве) капсула «Орион» должна приводниться у побережья Калифорнии, недалеко от города Сан-Диего.

Астронавт Виктор Гловер рассказал, что он думал о возвращении на Землю ещё с 3 апреля 2023 года, когда его утвердили для участия в миссии. По его словам, вход в атмосферу — это очень сложный и впечатляющий момент, когда капсула проходит через «огненный» слой атмосферы.

Он отметил, что экипаж ещё не до конца осознал всё, что уже удалось пережить в полёте, и теперь их ждёт одно из самых ответственных испытаний.

Миссия Artemis 2 считается важным шагом в исследовании космоса и подготовке будущих полётов к Луне.