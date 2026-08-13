В Астане на спортивной конференции «Спорт в Казахстане – от реформ к результатам» обсудили возможности применения искусственного интеллекта в спортивной медицине и реабилитации.

Пленарная сессия «Будущее казахстанского спорта: медицина, наука и цифровизация» прошла накануне Дня спорта. Инициатором и организатором заседания выступило общественное объединение «Совет спортсменов».

Что мешает внедрению ИИ

По словам ведущего научного сотрудника Казахского национального университета спорта, специалиста по спортивной медицине и реабилитации Серика Мукиeва, главным препятствием для внедрения искусственного интеллекта являются не технологии, а отсутствие качественных данных, единой методологии и готовой организационной системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,4 млрд человек в мире имеют состояния, при которых может потребоваться реабилитация. В профессиональном футболе ежегодно фиксируется от 8 до 30 травм на тысячу часов тренировок и соревнований.

При этом развитие носимых устройств, смартфонов, машинного обучения и компьютерного зрения позволяет проводить анализ, который раньше требовал дорогостоящего оборудования.

Что предлагают создать

Серик Мукиев предложил пять основных направлений развития цифровой спортивной медицины в Казахстане.

Первое – создать лабораторию цифрового анализа движения, где можно будет использовать видеозахват без специальных маркеров, инерциальные датчики, силовые платформы и динамометрию. Такая площадка может использоваться для обследования спортсменов, научных исследований и подготовки студентов.

Второе – сформировать национальный датасет спортсмена. Для этого необходимо разработать единые правила сбора и хранения информации о нагрузках, травмах, результатах тестирования и реабилитации.

Третье направление – подготовка специалистов. Предлагается включить анализ данных и искусственный интеллект в образовательные программы для студентов, а также организовать повышение квалификации для врачей и тренеров.

Четвертое – развитие исследовательских партнерств между спортивными, медицинскими и техническими вузами, клиниками, федерациями и сборными командами.

Пятое – трансфер технологий, то есть создание условий для перехода от научной идеи и прототипа к готовым решениям, которые можно применять на практике.

Может ли ИИ заменить врача или тренера

По словам Серика Мукиeва, искусственный интеллект не должен заменять специалистов.

«Ценность не в оборудовании, а в цепочке: данные, анализ, клиническое решение, результат, обратная связь. Искусственный интеллект не заменяет ни врача, ни тренера, он масштабирует экспертизу специалиста», – отметил он.

Какие проблемы остаются

Сейчас в Казахстане нет единой национальной базы данных о спортивных травмах и результатах реабилитации. Информационные системы клиник, спортивных организаций, федераций и сборных работают разрозненно.

Кроме того, стране не хватает специалистов, которые одновременно разбираются в медицине, спортивной науке и анализе данных.

При этом Казахстан уже располагает необходимой цифровой инфраструктурой и высоким уровнем использования смартфонов. Компактность профессионального сообщества также может помочь быстрее согласовать единые стандарты.

Отдельно отмечается наличие отечественных инженерных разработок в сфере реабилитационной робототехники. По мнению экспертов, это создает возможности для формирования единой цифровой системы спортивной медицины без необходимости полностью повторять путь других стран.