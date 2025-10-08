В Астане состоялось второе заседание кейс-платформы "Мұғалім Talks", которое собрало более 300 участников: школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов, студентов, ученых, ветеранов образования и экспертов со всех регионов Казахстана, передает BAQ.KZ.

Центральной темой дискуссии стала роль учителя и инновации в образовании в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В рамках мероприятия также были вручены специальные ведомственные награды лучшим педагогам страны.

С открытым обращением к участникам выступил Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, который поздравил педагогов с прошедшим профессиональным праздником и подчеркнул важнейшую миссию учителя в современном обществе.

"Наша с вами главная задача – воспитать честных, образованных и порядочных граждан. Этот процесс начинается в семье и продолжается в школе. Важно, чтобы каждый ребёнок рос патриотом, уважал старших, проявлял заботу о младших, ответственно относился к окружающим людям и к природе. Как сказал Президент, только если каждый человек будет честен сам и будет уважать закон, мы сможем построить Справедливый Казахстан. А воспитание такого поколения – это историческая миссия учителей. В этом деле мы всегда будем рядом с вами", — сказал он.

Особое внимание Кошанов уделил вызовам цифровой трансформации и внедрению технологий в образовательный процесс. По его словам, Казахстан нацелен на амбициозную цель — в течение трёх лет стать полноценной цифровой страной, и система образования должна быть готова к этому.

"Школа должна не просто идти в ногу с прогрессом, а опережать его. Вопрос уже не в том, нужен ли искусственный интеллект в образовании, а в том, как его эффективно внедрить. И при этом важно помнить – учитель остается сердцем школы. Искусственный интеллект не заменит учителя, он должен освободить учителя от рутины, чтобы он мог сосредоточиться на главном – обучении, воспитании и развитии личности ученика", — подчеркнул спикер.

Он также отметил, что курс Главы государства на поддержку образования уже приносит результаты. За четыре года объем финансирования отрасли утроился, а зарплаты учителей выросли в два раза. Только в этом году в школы пришли более 10 тысяч молодых специалистов, всё чаще — это выпускники с высокими баллами и обладатели знака "Алтын белгі".

"Международные замеры показывают, что подавляющее большинство учителей удовлетворены своей работой", — отметил Кошанов.

В ходе обсуждения прозвучали и конкретные меры по поддержке педагогов: на законодательном уровне введены специальные выплаты педагогам-наставникам, чьи ученики побеждают на международных научных конкурсах. Эти школьники теперь смогут претендовать на гранты по программе "Болашак". Также приняты меры по усилению контроля за школьным питанием, выделению земель под детские сады, организации образования, а также повышению статуса преподавателей начальной военной подготовки.

Вместе с тем, как отметил Кошанов, в работе педагогов остаются нерешённые проблемы.

"Среди них излишняя школьная бюрократия, дежурства на всевозможных мероприятиях, нагрузка по ведению школьных чатов и социальных сетей, а также другие несвойственные обязанности. Важно также усилить нормы по повышению безопасности учителей, лучшей защите их от оскорблений и психологического давления. Самая главная задача для учителя – это учить детей и ничто не должно отвлекать его от этого", — заявил он.

Также была анонсирована разработка цифровой платформы с бесплатными курсами и методическими материалами, чтобы помочь педагогам осваивать новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Запланировано проведение первого педагогического хакатона, где учителя представят свои идеи по применению ИИ в образовании. Лучшие проекты получат возможность зарубежных стажировок. Кроме того, учителя будут вовлечены в разработку Цифрового кодекса, чтобы их практический опыт был отражён в этом документе.

Своими историями и практиками поделились участники из разных регионов страны. Учитель физики из села Узынагаш Алматинской области Бакытали Даулешяр рассказал, как вместе с учениками из подручных материалов создаёт приборы и даже протез кисти для одного из школьников, развивая у детей нестандартное мышление и любовь к науке. Учитель истории из посёлка Аршалы Акмолинской области Ольга Давыдова показала, что история может быть живой наукой, если применять методы STEM и использовать возможности искусственного интеллекта. Учитель казахского языка и литературы из Туркестана Әмəлият Арқалық предложил цифровые инструменты, которые могли бы освободить учителей от бумажной отчётности. Учитель информатики из Астаны Салтанат Садыкова поделилась, как с помощью ИИ превращает задания в мини-проекты, в которых ученики учатся самостоятельно обосновывать и защищать свои решения.

Асхат Мұханов, заместитель директора Семейского финансово-экономического колледжа, отметил, что именно рабочие профессии оказываются в авангарде перемен, и ИИ уже становится незаменимым инструментом в учебных мастерских. Учитель истории из Костаная и мама особенного ребёнка Улжан Байгенжина подняла важную тему профессионального выгорания педагогов и необходимость поддержки учителей со стороны коллег. Учитель химии из Атырау Ибраһим Бахдаулетұлы представил практические кейсы использования ИИ при подготовке учеников к олимпиадам. А директор специализированного лицея-интерната в селе Жыланды Жетысуской области Эльмира Рапилова рассказала, как, вернувшись из Алматы в родной аул, сумела повысить качество инженерного образования, наладив партнёрство с вузами и привлечением спонсоров.

Модератором встречи выступила телеведущая Сағыныш Әбікей.

В завершении мероприятия Ерлан Кошанов вручил участникам наградной знак "Ұстаз – ұлт айнасы", учреждённый в этом году. Теперь он будет вручаться ежегодно лучшим педагогам страны. Также за профессиональные заслуги учителям были вручены ведомственные награды, которые представили заместитель Премьер-Министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и министр просвещения Жулдыз Сулейменова.