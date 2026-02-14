Эту тему на онлайн-марафоне «Референдум–2026» затронула культуролог, руководитель Центра этномедиации Института прикладных этнополитических исследований Фарида Мусатаева, передает BAQ.KZ.

«Наше культурное наследие можно рассматривать как один из компонентов, обеспечивающих культурно-гуманитарную безопасность. Благодаря включению в Конституцию оно будет дополнительно закреплено и поможет сохранить баланс. В преамбуле упоминаются культура, наука и инновации — ключевые элементы человеческого капитала. Если мы сумеем объединить культурное наследие с современными технологиями и инновациями, это позволит сохранить его жизнеспособность и обеспечит преемственность поколений», — отметила Фарида Мусатаева.

Отвечая на вопрос о том, может ли культурное наследие стать драйвером туризма, эксперт привела международные и казахстанские данные.

«По последним данным, в 2023 году экономика Италии получила от туристической отрасли 215 млрд. Нам нужно стремиться к этому, и мы к этому идем. В 2025 году Казахстан посетили более 15 млн иностранных граждан. Из них 8,6 тысячи были зарегистрированы как туристы. При этом большинство из них привлекла именно наша этнокультура. Пока мы не можем сказать, что туризм стал полноценным драйвером. Потому что спрос есть, но необходимо признать, что инфраструктура, обеспечивающая предложение, пока отстает», — подчеркнула она.