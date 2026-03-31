На фоне усиливающейся глобальной конкуренции Казахстан делает ставку на промышленность, в частности - машиностроение, которое демонстрирует быстрый рост и претендует на роль драйвера экономики. Главный вопрос - сможет ли отрасль выйти за рамки сборки и создать полноценную индустриальную экосистему с высокой добавленной стоимостью – разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Ставка на системный рост

Развитие машиностроения сегодня выстроено не точечно, а в рамках долгосрочной государственной политики. Власти делают акцент не только на росте объемов, но и на повышении производительности, экспорта и инвестиционной привлекательности отрасли.

Дополнительным подтверждением системного подхода стало утверждение Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы, который задает конкретные ориентиры для всей индустрии.

«Продолжается исполнение Комплексного плана развития машиностроения на 2024-2028 годы, который был разработан по поручению Президента и утверждён постановлением Правительства. Целевые индикаторы Комплексного плана заключаются в обеспечении роста объема производства в 4,5 раза. Планируется увеличение валовой добавленной стоимости с 1,3 до 5,9 триллиона тенге к 2028 году. Индекс физического объёма должен составлять не менее 10 процентов ежегодно, экспорт вырастет в три раза, производительность труда - в 1,9 раза. Также предусмотрен рост инвестиций в полтора раза, что должно обеспечить устойчивую динамику развития отрасли и ее конкурентоспособность на внешних рынках», – подчеркнул Председатель Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев.

От роста к индустриальному эффекту

Фактические показатели уже демонстрируют, что машиностроение выходит на новый уровень. За последние десять лет отрасль не только кратно увеличила объёмы производства, но и значительно усилила своё влияние в структуре обрабатывающей промышленности.

Ключевым фактором роста остается не только внутренний спрос, но и развитие отдельных сегментов - в первую очередь автопрома и производства оборудования.

«Если в 2015 году объем производства составлял 670 млрд тенге, то в 2025 году он достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись в 8,5 раза. Индекс физического объема в 2025 году составил 112,9 процента. Доля машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности вплотную приблизилась к 20 процентам. Объём инвестиций в основной капитал вырос до 376,6 млрд тенге, что на 33,2 процента больше по сравнению с предыдущими периодами. Рост обеспечен за счет увеличения производства автомобилей, прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, а также машин и оборудования, не включённых в другие категории», – отмечают в Союзе Машиностроителей Казахстана.

Казахстан как промышленный хаб

Участники рынка все чаще говорят о формировании новой роли Казахстана в региональной экономике. Географическое положение и государственная политика позволяют стране становиться площадкой для размещения производств, ориентированных не только на внутренний, но и на внешние рынки.

Особенно ярко эта тенденция, по словам автоэксперта Арсена Шакуова, проявляется в автомобильной промышленности, где уже работают международные бренды и продолжается запуск новых производств.

«Сегодня Казахстан становится своего рода мостом между корейско-китайской промышленностью и рынками Евразии. Производственные площадки, которые запускаются в Костанайской области, Алматы и Астане, ориентированы не только на внутренний спрос, но и на экспорт», – отмечает он.

Как отмечает автоэксперт, это дает стране серьезное логистическое преимущество и формирует новую роль в международных цепочках поставок. Фактически Казахстан начинает выступать как транзитная и производственная платформа одновременно

Эффект для экономики и занятости

Развитие машиностроения уже оказывает заметное влияние на рынок труда и экономику в целом. Речь идет не только о создании новых предприятий, но и о формировании целых кластеров занятости в регионах.

При этом эффект от отрасли выходит далеко за рамки промышленности, затрагивая уровень доходов населения и внутренний спрос.

По словам автоэксперта Арсена Шакуова, запуск новых заводов уже создает десятки тысяч рабочих мест - в Алматы, Костанайской области и других регионах. Это в свою очередь напрямую влияет на доходы населения и формирует рост покупательской способности.

«Именно платежеспособность населения является одним из ключевых факторов роста экономики. Чем больше людей вовлечены в промышленное производство, тем выше общий экономический эффект. В перспективе это приведет к увеличению налоговых поступлений и усилению внутреннего рынка», – подчеркивает эксперт.

По мнению экспертов, текущий этап развития можно считать лишь началом более глубокой трансформации отрасли. Следующим шагом должно стать развитие производства комплектующих и переход к полной локализации.

Это позволит не только снизить зависимость от импорта, но и существенно повысить добавленную стоимость внутри страны.

«Автомобильная промышленность - это только первый этап. За ней неизбежно следует развитие производства компонентов: аккумуляторов, пластика, металлических изделий и других элементов. У Казахстана есть необходимая сырьевая база, и логично, что ее переработка должна происходить внутри страны. Это создает условия для прихода новых инвесторов, в том числе производителей батарей для электромобилей. В результате формируется полноценная промышленная экосистема, а не просто сборочное производство», – говорит Арсен Шакуов.

Долгосрочный сценарий: собственное производство

В долгосрочной перспективе эксперты не исключают еще более амбициозный сценарий – появление в Казахстане собственного производства полного цикла. Речь идет о выпуске продукции с максимальной локализацией и минимальной зависимостью от внешних поставок.

При этом ключевым фактором станет не только индустриальная база, но и способность страны привлекать инвестиции и технологии.

«Если текущая динамика сохранится, Казахстан сможет в перспективе заявить о собственном автомобиле с высокой степенью локализации. Это означает производство ключевых компонентов внутри страны - от аккумуляторов до кузовных элементов. Более того, при активном притоке инвестиций страна может столкнуться с дефицитом рабочей силы. В этом случае Казахстан станет центром притяжения для специалистов из других стран. Это уже качественно новый уровень развития экономики, когда страна не только производит, но и формирует собственные индустриальные стандарты», – резюмирует эксперт.

Таким образом, машиностроение в Казахстане уже перестает быть просто одной из отраслей и постепенно формирует вокруг себя новую промышленную экосистему - с рабочими местами, инвестициями и технологическими цепочками.

Следующий этап - не рост показателей, а проверка на глубину: сможет ли страна перейти от сборки к созданию собственных решений и технологий. Именно это определит, останется ли Казахстан частью чужих производственных цепочек - или начнет формировать свои.

И, судя по текущей динамике, этот момент выбора уже наступил.