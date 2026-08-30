Сможет ли Рыбакина стать первой ракеткой мира
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Теннисный комментатор Евгений Акманов в беседе с BAQ.KZ оценил текущий сезон Елены Рыбакиной и рассказал, что может помочь казахстанской теннисистке возглавить мировой рейтинг.
По словам эксперта, Рыбакина проводит один из лучших сезонов в своей карьере.
"Большая часть сезона уже прошла. Прежде всего отмечу, что сейчас Елена находится среди лидеров чемпионской гонки. Это означает, что в текущем сезоне она показывает один из лучших результатов в мировом теннисе. Это подтверждают несколько титулов, в том числе победа на турнире Большого шлема в Мельбурне и на турнире категории WTA 500 в Штутгарте. Поэтому пока это определенно один из лучших, если не лучший сезон в карьере Рыбакиной," — сказал Евгений Акманов.
Одним из ключевых факторов успешного выступления теннисистки комментатор назвал стабильность в ее команде. Он напомнил, что в 2025 году Рыбакина столкнулась с травмами, пропусками турниров и изменениями в тренерском штабе.
"В целом год получился достаточно турбулентным, начиная с января, когда в Мельбурне менялся тренерский штаб. Затем к команде присоединились два тренера — Альдо Кьяри и Станислав Хмарский, у каждого из которых свой функционал. Сейчас команда выглядит целостной, серьезных изменений не происходит. По фотографиям и видео видно, что все работают сообща и находятся в прекрасном расположении духа. Думаю, это один из ключевых факторов: когда тебя окружают правильные люди, это помогает добиваться высоких результатов", — отметил он.
Акманов высоко оценил шансы казахстанки впервые в карьере возглавить мировой рейтинг. При этом, по его мнению, главная сложность заключается не только в том, чтобы подняться на первую строчку, но и в том, чтобы удержаться на ней.
"Для меня вопрос даже не в том, как стать первой ракеткой мира, а в том, как сохранить эту позицию. В конце сезона Рыбакиной предстоит защищать достаточно много очков на турнирах азиатской серии и Итоговом турнире. Кроме того, ей предстоит выступление за сборную в финальной части. В целом концовка сезона будет очень плотной. Я оцениваю ее шансы максимально высоко — на сто процентов", — заявил комментатор.
По словам Акманова, он давно верил в то, что Рыбакина способна стать лидером мирового рейтинга.
"Для меня это никогда не было загадкой. С того момента, как я познакомился с Еленой и мы начали работать в 2022 году, я был уверен, что благодаря своему отношению, трудовой этике, подходу к делу и окружающим людям она станет первой ракеткой мира", — заключил эксперт.
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