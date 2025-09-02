SMS и бумажные повестки: Минобороны объяснило порядок оповещения призывников
Бумажные повестки будут вручаться призывникам лично через уполномоченных должностных лиц.
Помимо СМС-оповещений, призывники в Казахстане будут получать и традиционные бумажные повестки. Также в воинских частях усиливается видеонаблюдение для предотвращения правонарушений и неуставных отношений. Об этом сообщили представители Главного управление военной полиции Вооруженных Сил РК на брифинге в СЦК, передаёт BAQ.KZ.
Полковник Сарин, заместитель начальника департамента органов работы по цифровизации, отметил:
"Все было правильно, конечно, сказано и до этого было озвучено спикером, что наравне с СМС-оповещением нами будет практиковаться и оповещение в традиционном формате через бумажные повестки. Бумажные повестки будут вручаться призывникам лично через уполномоченных должностных лиц для того, чтобы вы все знаете, что в настоящее время многоквартирные дома в большинстве своих случаев оборудованы домофонами, другими средствами защиты и так далее. Именно поэтому уполномоченные должностные лица местных органов военного управления, оповещения бумажными повестками проводят, в том числе с участием сотрудников внутренних дел", - рассказал полковник Сарин.
Он также рассказал о видеонаблюдении:
"Да, действительно, в настоящее время абсолютное большинство воинских частей оборудовано видеокамерами, которые в онлайн формате круглосуточно ведут видеозапись всего того, что происходит в казарменных помещениях, в столовых помещениях и в любых других служебных помещениях в воинских частях. На постоянной основе и с администрацией, руководством в воинских частях учреждений, также с сотрудниками военной полиции данные видеозаписи мониторятся на предмет наличия в них противоправных действий, неуставных взаимоотношений, как в отношении военнослужащих срочной службы, так и вообще общего правопорядка в воинских частях", - добавил полковник Сарин.
На вопрос журналистов о контроле в местах, где чаще всего происходят правонарушения, заместитель начальника Главного управления военной полиции полковник Ельгоев пояснил:
"В настоящее время, как передсказали, мы действительно мониторим данные камеры. Если на долгое время пропадает военнослужащий срочной службы, обязательно туда идем. В каждой воинской части у нас имеется комната профилактической работы, кабинеты профилактических работ, где имеется военнослужащий срочной службы, круглосуточно дежурит сотрудник военной полиции. Данный сотрудник на постоянной основе мониторит данную камеру, если где-то даже дежурная часть уже сообщает, если где-то солдат срочной службы на долгое время пропадает. И мы начинаем перепроверять все душевые, туалеты и там же дежурные. Стараемся предотвратить все противоправные действия", - пояснил спикер.
Он уточнил, что жесткого регламента по времени отсутствия солдата нет.
"Как такого времени нету, дежурные, которые мониторят, в настоящее время сразу смотрят это и по подозрению сразу идут в туалет и проверяют данного военнослужащего срочной службы или душевой. На постоянной основе, где имеются сотрудники военной полиции, они эту область на постоянной основе мониторят и ходят, не только камеры смотрят, они ходят по этим казармам, туалетам, душевым, тоже смотрят, чтобы не допустить данные правонарушения", - добавил полковник Сарин.
