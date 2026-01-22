SMS от "1414": как у казахстанцев крадут деньги и оформляют кредиты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральная прокуратура Казахстана предупреждает о новом витке мошеннических схем, связанных с коротким номером "1414". Несмотря на усложнение методов, основная схема хищений остаётся прежней, передает BAQ.KZ.
На телефон жертвы приходит SMS-код от номера "1414". Первый звонок совершают злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб, и просят продиктовать полученный код.
Сразу после этого следует второй звонок от "лжеслужбы безопасности" банка, полиции или КНБ, иногда даже по видеосвязи. Жертве сообщают, что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты, и предлагают перевести средства на "безопасный счет". Именно на этом этапе происходят реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя гражданина.
Ранее мошенникам было достаточно лишь ввести номер потенциальной жертвы для отправки SMS. Сейчас доступ к системам, использующим SMS-шлюз "1414", возможен только через биометрическую аутентификацию (FaceID), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или QR-код eGov. С декабря 2025 года системы, не внедрившие эти меры, отключены от SMS-шлюза.
Генеральная прокуратура напоминает гражданам:
-
государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые SMS-коды, данные карт или пароли;
-
"безопасных счетов" для перевода денег не существует;
-
не передавайте свои данные третьим лицам и будьте внимательны при подозрительных звонках;
-
при сомнениях сразу обращайтесь в банк или уполномоченные госорганы;
-
соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.
Правоохранители призывают казахстанцев быть бдительными и не становиться жертвами мошенников.
Самое читаемое
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- Приставания в общественных местах бьют рекорды в Казахстане
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних