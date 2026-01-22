Генеральная прокуратура Казахстана предупреждает о новом витке мошеннических схем, связанных с коротким номером "1414". Несмотря на усложнение методов, основная схема хищений остаётся прежней, передает BAQ.KZ.

На телефон жертвы приходит SMS-код от номера "1414". Первый звонок совершают злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб, и просят продиктовать полученный код.

Сразу после этого следует второй звонок от "лжеслужбы безопасности" банка, полиции или КНБ, иногда даже по видеосвязи. Жертве сообщают, что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты, и предлагают перевести средства на "безопасный счет". Именно на этом этапе происходят реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя гражданина.

Ранее мошенникам было достаточно лишь ввести номер потенциальной жертвы для отправки SMS. Сейчас доступ к системам, использующим SMS-шлюз "1414", возможен только через биометрическую аутентификацию (FaceID), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или QR-код eGov. С декабря 2025 года системы, не внедрившие эти меры, отключены от SMS-шлюза.

Генеральная прокуратура напоминает гражданам:

государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые SMS-коды, данные карт или пароли;

"безопасных счетов" для перевода денег не существует;

не передавайте свои данные третьим лицам и будьте внимательны при подозрительных звонках;

при сомнениях сразу обращайтесь в банк или уполномоченные госорганы;

соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.

Правоохранители призывают казахстанцев быть бдительными и не становиться жертвами мошенников.