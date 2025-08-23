В Актобе киберполицейские помогли 70-летней жительнице региона вернуть часть денег, похищенных интернет-мошенниками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Женщина лишилась более 18 млн тенге, поверив злоумышленникам, представившимся сотрудниками eGov и спецслужб.

Все началось с SMS о "защите от хакеров". По телефону пенсионерку убедили снять деньги и передать их курьерам такси для перевода на "безопасный счет". Сначала она отдала накопленные за 20 лет сбережения — около 9 млн тенге. Затем, продав квартиру для переезда к дочери за границу, передала еще одну крупную сумму.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию только в начале августа. В ходе розыска выяснилось, что похищенные деньги были вывезены в Шымкент. Там оперативники обнаружили и изъяли часть средств. 22 августа полицейские вручили пенсионерке возвращенные 9 млн тенге. Женщина не скрывала эмоций и призналась, что для нее это настоящий подарок ко дню рождения.

Хотя я всю жизнь проработала учителем и считала себя грамотным человеком, все равно поверила мошенникам. Даже не понимаю, почему сразу не пошла в банк или полицию, — сказала она.

В Департаменте полиции отметили, что эта история должна стать уроком для всех граждан: никогда не передавать свои деньги "по звонку" и не доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками госорганов.