Искусственный интеллект действительно изменит структуру рынка труда, однако это не приведёт к массовым увольнениям или исчезновению профессий. Об этом в кулуарах Сената заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, комментируя общественные опасения по поводу влияния ИИ на занятость, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я аккуратно с прогнозами, потому что сегодня точно их дать никто не может. Если сейчас называть какие-то цифры, это вызывает тревогу у людей разных профессий. Да, искусственный интеллект изменит рынок труда и автоматизирует часть функций, но человек с рабочего места не уходит", — отметила Смышляева.

По словам депутата, ИИ не заменяет человека, а лишь автоматизирует часть его задач. Ответственность и принятие решений по-прежнему останутся за человеком.

"Когда говорят, что на работу устраивается искусственный интеллект, это неправильно. На работу устраивается человек, большая часть функций которого автоматизирована системой искусственного интеллекта", — подчеркнула она.

Смышляева также отметила, что ИИ избавит работников от рутинных операций, но создаст новые направления деятельности.

"Сегодня разница между создаваемыми и закрывающимися рабочими местами в мире составляет всего 5–7%. То есть произойдёт не исчезновение профессий, а их трансформация", — пояснила парламентарий.

Депутат считает, что ключевая задача государства и работодателей — заранее готовить систему переподготовки кадров.

"Важно не паниковать, а настраивать функционал переподготовки. Это быстро не произойдёт: кто-то переучивается быстро, кому-то нужно время. Мы привыкли быть людьми одной профессии, но теперь нужно менять подход и навыки — особенно в цифровых технологиях", — сказала Смышляева.

По словам депутата, ИИ в первую очередь заменяет рутинные и повторяющиеся операции — в любой сфере.

"В юриспруденции он уже помогает составлять типовые договоры. В аналитике данных — способен обрабатывать кратно большие объёмы информации. Но итоговые решения и отчёты всё равно делает человек", — привела пример она.

Даже в журналистике, отметила Смышляева, ИИ может автоматизировать новостные ленты, но не заменит творческую работу.

"Если вы пишете расследование — он поможет собрать материалы, но не выполнит творческую часть. Чем более творчески вы подходите к труду, тем меньше риск, что вашу профессию заменят", — подчеркнула депутат.