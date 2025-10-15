На пленарном заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева обратилась к министру внутренних дел Ержану Саденову с вопросом о роли председателей объединений собственников имущества (ОСИ) в профилактике правонарушений, предусмотренной новым законопроектом, передаёт BAQ.KZ.

"В статье 36 проекта закона предусмотрены функции, то есть наделение правами председателя объединения собственников имущества по профилактике правонарушений. Они также отнесены к субъектам профилактики. В частности, председатель объединения собственников имущества вправе осуществлять такие функции, как, например, оценка степени угрозы безопасности или оценка поведения человека на предмет его склонности к правонарушениям", — уточнила Смышляева.

По словам Екатерины Смышляевой, председатели ОСИ являются гражданскими лицами, основная функция которых заключается в выполнении хозяйственных и организационных обязанностей по управлению домом. Они не являются специалистами правоохранительной системы или сотрудниками соответствующих органов, поэтому предлагаемые законопроектом функции, по её мнению, выходят далеко за рамки гражданско-правовой природы самих объединений собственников имущества. "В связи с этим у меня два вопроса. Не приведет ли наделение такими правами и функциями председателя ОСИ к безграничному вмешательству в частную жизнь жителей дома? И не окажутся ли сами председатели втянутыми в бесконечные конфликты с соседями, выполняя эти функции? Возможно, нам стоит несколько мягче наделять их такими полномочиями, чтобы избежать подобных конфликтов. Ведь даже сейчас у нас не так много желающих занимать должность председателя ОСИ", — заявила Смышляева.

В ответ министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что профилактической деятельностью будут заниматься все субъекты, включая государственные органы и общественные структуры.

"Как и действующее законодательство, данный законопроект предусматривает, что профилактикой будут заниматься все — в первую очередь государственные органы. Это их обязанность. Что касается негосударственного сектора — бизнеса и объединений собственников имущества, — они будут наделены правом участвовать в профилактике. Если говорить о государственных органах, то каждый будет заниматься профилактикой в своей сфере. Контроль будет осуществлять правительство, национальный доклад будет подготавливаться по итогам работы, а регулировать деятельность будет межведомственная комиссия. Координация работы негосударственного сектора будет осуществляться комиссиями при местных исполнительных органах — акиматах, а также самим обществом", — пояснил Саденов.

Он привел пример того, что ОСИ смогут заниматься профилактикой на бытовом уровне.